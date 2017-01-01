تقرير أمريكي سري: حرب اليمن تخلف مقتل عشرة آلاف نصفهم مدنيين ووفاة عشرة آلاف طفل بسبب الحصار وأكثر من مليوني نازح

صحف مصرية: ناشط سياسي شهير: سياسات السيسي عبء على الجميع.. فرجاني: فقدنا الجزيرتين منذ أن أعلن السادات أن حرب أكتوبر آخر الحروب.. متحدث عسكري جديد للجيش.. محيي اسماعيل: فيلمي سيجسد كل كبيرة وصغيرة في حياة القذافي حتى آخر مشهد في حياته ولدي وثيقة بصوته يطلب فيها مني أداء شخصيته